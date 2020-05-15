Гент влітку відпустить Яремчука

Роман Яремчук влітку може змінити клуб

Нападник збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук найімовірніше покине команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Voetbalprimeur.

Керівництво Гента не має наміру утримувати форварда і вже змирилося з його відходом.

За футболістом стежать деякі команди, які, в свою чергу, вже зробили запит босам Гента.

У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації.