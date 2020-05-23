 Моурінью: Після матчу з Динамо я плакав | Футбол | Champion.com.ua
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Моурінью: Після матчу з Динамо я плакав

Сьогодні 13:51 918 0
Португалець розповів про один з головних спогадів від тріумфальної Ліги чемпіонів-2009/10
Моурінью: Після матчу з Динамо я плакав
#Моурінью, #Динамо

Джерело - gianlucadimarzio.com.

Колишній головний тренер Інтера Жозе Моуріньо, який нині працює з Тоттенгемом, плакав після матчу Ліги чемпіонів-2009/10 з київським Динамо.

Про це заявив сам португальський фахівець.

"Після матчу проти київського Динамо у Лізі чемпіонів я плакав. Це був перший раз, коли я плакав після перемоги. Моя команда могла зіграти набагато краще. Але мені вдалося по ходу поєдинку внести тактичні зміни, які були необхідні. Навіть нічия не була б хорошим результатом для нас. Важливо, що мені вдалося проникнути у серця гравців. Ми ніколи не були так близькі до вильоту", - зазначив Моурінью.

Нагадаємо, в Лізі чемпіонів-2009/10 Інтер Жозе Моурінью потрапив в одну групу з Динамо, Барселоною і Рубіном. У підсумку нерадзуррі вийшли в плей-оф турніру з другого місця, а Динамо фінішувало останнім. Інтер став переможцем того розіграшу Ліги чемпіонів, здолавши у фіналі Баварію з рахунком 2:0.

Раніше стало відомо, що Шахтар і Динамо домовилися, коли зіграють матч 24-го туру УПЛ.

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