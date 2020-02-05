Ювентус цікавиться захисником Барселони

Роналду схвалив трансфер Семеду

Туринський Ювентус розглядає можливість придбання захисника Барселони і національної збірної Португалії Нелсона Семеду.

Про це повідомляє Don Balon.

На трансфер може вплинути схвалення лідера італійського клубу Кріштіану Роналду, який знайомий з 22-річним португальцем по грі за національну команду.

Відзначимо, що в цьому сезоні Семеду провів 23 матчі у всіх турнірах, зробивши 4 результативні передачі. Його контракт розрахований до літа 2022 року.

Раніше, зірку Барселони пограбували напередодні Ель-Класіко.

Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.