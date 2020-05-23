Головний тренер Миная Василь Кобін категорично проти участі своєї команди у міні-турнірі за вихід в еліту.

Про це заявив сам фахівець.

"Що це за міні-турнір повинен бути? Чому у ньому мають грати, умовно, шість, два або три учасники? А чому саме ці учасники, а не інші? Ось ми зіграли з Оболонь Бровар дві гри, навіщо ще з нею грати? І чому не бере участі, наприклад, Авангард, Чорноморець, інші команди – в тому числі і ті, хто має теоретичні шанси увійти в трійку призерів?

Думаю, що ми відмовимося грати. Ну що це за міні-турнір? Якщо брати спортивну складову, у другому колі у нас був хороший календар. Ми в першому колі практично проти всіх лідерів зіграли на виїзді. У другому колі повинні їх приймати вдома. Агробізнес і Рух - ми грали вдома. Проти всіх інших - Інгульця, Металіста 1925, Оболоні Бровар і так далі - ми грали на виїзді. Тому, вважаю, у нас був хороший календар. Був уже очковий доробок.

Якщо в регламенті написано, що чемпіонат повинен пройти так-то і так-то, і більшість команд своїми голосами підтвердили, що готові догравати, то ми б також були "за", жодних питань. Міні-турнір - це таке, як буває у футболі: команда добре зіграла, але 0:1 програла, тоді що? Давайте перегравати гру?", - сказав Кобін.