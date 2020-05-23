Чемпіонат Мексики завершено без догравання

Команди Крус Асуль та Леон отримають путівки до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ

Турнір Клаусура 2020 у чемпіонаті Мексики був скасований через тривалу пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба федерації футболу Мексики.

В турнірі не буде визначений чемпіон, але команди Крус Асуль і Леон, які йшли на першому та другому місцях відповідно, отримають путівки до Ліги чемпіонів КОНКАКАФ наступного сезону.

Мексиканська ліга була призупинена 15 березня після 10 турів Клаусури. Залишалося провести ще 7 турів плюс плей-оф раунд. Сезон збиралися закінчити в тій чи іншій формі, але це стало неможливим з ростом числа випадків коронавірусу в Мексиці. Так, у клубу Сантос Лагуна, що йшов на 3-му місці, було зафіксовано відразу 12 випадків інфікування.

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