Шахтар Вернидуба знищив Білшину у 10 турі чемпіонату Білорусі

Команда Вернидуба піднялася на третє місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, у 10-му турі чемпіонату Білорусі солігорський Шахтар вдома переграв Білшину.

У першому таймі матчу Бєгунов вивів вперед солігорську команду. А на 77-ій хвилині зустрічі Подстрєлов подвоїв рахунок. А через кілька хвилин Подстрєлов оформив дубль у матчі. А Бодул на 88-ій хвилині довів рахунок до 4:0.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

10 тур, 22 травня

Шахтар (Солігорськ) - Білшина 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Бєгунов, 2:0 - 77 Подстрєлов, 3:0 - 81 Подстрєлов, 4:0 - 88 Бодул

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