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Гол Мілевського не допоміг Динамо уникнути поразки від БАТЕ

Сьогодні 20:50 158 0
БАТЕ відірвався у турнірній таблиці
Гол Мілевського не допоміг Динамо уникнути поразки від БАТЕ
#Динамо-Брест, #БАТЕ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 травня, у 10-му турі чемпіонату Білорусі брестське Динамо приймало БАТЕ.

Цей матч відкривав програму туру. Команди зіграли раніше у чемпіонаті, адже вже 24 травня Динамо і БАТЕ зустрінуться у фіналі Кубка Білорусі.

У середині таймі після подачі Нойока з кутового на виході грубо помилися голкіпер гостей, але Мілевський не скористався цим, промахнувшись по м’ячу. Через дві хвилини підступно пробивав Нойок - поруч зі стійкою воріт БАТЕ. 

На 31-ій хвилині матчу Драгун вивів вперед БАТЕ. А на сороковій хвилині Артем Мілевський потужно пробив у дев’ятку воріт БАТЕ, відмінно скориставшись передачею Савицького - 1:1.

У середині другого тайму Савицький змарнував грану можливість вивести Динамо вперед. А вже у наступній атаці спрацювало старе футбольне правило - відзначився Нехайчик. А згодом Мілич, який до цього за три хвилини вийшов на заміну, забив третій гол у ворота господарів.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
10 тур, 20 травня

Динамо (Брест) - БАТЕ 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Драгун, 1:1 - 40 Мілевський, 1:2 - 74 Нехайчик, 1:3 - 80 Мілич

Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським поступився Енергетику-БГУ.

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