Гол Мілевського не допоміг Динамо уникнути поразки від БАТЕ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 травня, у 10-му турі чемпіонату Білорусі брестське Динамо приймало БАТЕ.
Цей матч відкривав програму туру. Команди зіграли раніше у чемпіонаті, адже вже 24 травня Динамо і БАТЕ зустрінуться у фіналі Кубка Білорусі.
У середині таймі після подачі Нойока з кутового на виході грубо помилися голкіпер гостей, але Мілевський не скористався цим, промахнувшись по м’ячу. Через дві хвилини підступно пробивав Нойок - поруч зі стійкою воріт БАТЕ.
На 31-ій хвилині матчу Драгун вивів вперед БАТЕ. А на сороковій хвилині Артем Мілевський потужно пробив у дев’ятку воріт БАТЕ, відмінно скориставшись передачею Савицького - 1:1.
У середині другого тайму Савицький змарнував грану можливість вивести Динамо вперед. А вже у наступній атаці спрацювало старе футбольне правило - відзначився Нехайчик. А згодом Мілич, який до цього за три хвилини вийшов на заміну, забив третій гол у ворота господарів.
Динамо (Брест) - БАТЕ 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 31 Драгун, 1:1 - 40 Мілевський, 1:2 - 74 Нехайчик, 1:3 - 80 Мілич
Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським поступився Енергетику-БГУ.