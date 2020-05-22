Поворознюк - про президента ПФЛ Макарова: Му-му - воно і в Африці Му-му

Президент ПФЛ Сергій Макаров є некомпетентною людиною, яка знаходиться не на своєму місці.

Про це заявив президент клубу Інгулець Олександр Поворознюк.

"Думаю, що треба грати в футбол. Це те, заради чого ми витрачаємо гроші. Усі ці моменти, які всі ці… хитроласкаві придумали, свідчать про некомпетентність президента Професійної футбольної ліги Сергія Макарова. Бо то він провалив конференцію (Раду ліг - прим.), не вийшовши на неї з конкретними пропозиціями. Він поводився як Му-му, ось і вийшов відповідний результат. Му-му - воно і в Африці Му-му.

Про що говорити, якщо Макаров просто не на своєму місці? Він уже в Федерації футболу позализував усім так, що в них невдовзі буде непрохідність. Макаров - некомпетентна людина, яка знаходиться не на своєму місці. Те, що вчора сталося - на совісті ПФЛ", - зазначив Поворознюк.