Нападник закликав молодь вчитися на таких прикладах

Нападник Динамо Артем Бєсєдін отримав по обличчю від одного зі своїх товаришів того часу.

Про це підтвердив сам футболіст.

"Ця неприємна ситуація трапилася 4 роки тому, коли мені було 18 (відзначимо, що в 2016 році Артему було 20 років - прим). Я потрапив у погану компанію і чудово розумію, що ця історія мене не прикрашає. З того часу у моєму житті багато що змінилося. Я професійно ставлюся до футболу, постійно підтримую себе у формі. У мене прекрасна сім'я: дружина і дитина. Звичайно, зараз нічого подібного зі мною статися не може. Нехай це відео буде уроком для молодих хлопців і дівчат. Не повторюйте чужих помилок. Уважно стежте, з ким ви спілкуєтеся, і не потрапляйте в погані компанії", - сказав Бесєдін.

Кілька днів тому в мережі опублікували відео, на якому форвард Динамо Артем Бесєдін, знаходячись явно в нетверезому стані, отримав по обличчю від одного зі своїх товаришів того часу.