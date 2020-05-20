Джерело - Чемпіон.

У мережі з'явилося скандальне відео за участю нападника київського Динамо і національної збірної України з футболу Артема Бесєдіна.

Судячи з усього, відео було знято ще у 2016 році, коли Бєсєдіну було 20 років. Він уже встиг дебютувати за головну команду країни, але, очевидно, вибрав погану компанію для відпочинку.

Бєсєдін опинився на квартирі з дивною компанією і в ході словесної перепалки був нокаутований. Швидше за все, футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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