Капітан Олександрії через травму може завершити кар'єру футболіста

Джерело - Спортивна Кіровоградщина.
Капітан Олександрії Андрій Запорожан через травму може завершити кар'єру футболіста.
Про це заявив наставник команди Володимир Шаран.
"У багаторічного капітана команди Андрій Запорожана розрив ахіла. Попереду операція в Києві. Потім Андрій прийме рішення щодо подальшої своєї долі. Скоріше за все, він завершить кар’єру. Я говорив з президентом клубу Сергієм Кузьменком, і ми запропонували Андрію тренерську роботу в клубі", - заявив Шаран.
В Олександрії Запорожан виступає з 2008 року - провів близько 300 офіційних матчів.
Раніше, Олександрія переграла Ворсклу у неймовірному матчі.