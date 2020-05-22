Капітан Олександрії через травму може завершити кар'єру футболіста

Капітан Олександрії Андрій Запорожан через травму може завершити кар'єру футболіста.

Про це заявив наставник команди Володимир Шаран.

"У багаторічного капітана команди Андрій Запорожана розрив ахіла. Попереду операція в Києві. Потім Андрій прийме рішення щодо подальшої своєї долі. Скоріше за все, він завершить кар’єру. Я говорив з президентом клубу Сергієм Кузьменком, і ми запропонували Андрію тренерську роботу в клубі", - заявив Шаран.