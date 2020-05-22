Команди забили 6 голів на двох

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, відбувся контрольний матч за участь двох команд УПЛ - Олександрія приймала полтавську Ворсклу.

На 18-ій хвилині матчу полтавська команда відкрила рахунок - відзначився Ребенок, який першим встиг на добиванні. У середині першого тайму матчу підопічні Шарана забили два голи -2:1.

У другому таймі матчу гості зрівняли рахунок. Але згодом олександрійська команда забила два голи і вирвала перемогу - 4:2.

Контрольний матч

22 травня

ФК Олександрія - Ворскла (Полтава) 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 18 Ребенок, 1:1 - 23 ?, 2:1 - 30 ?, 2:2 - 81 Опанасенко, 3:2 - 83 ?, 4:2 - 90 ?.

Раніше, Динамо не змогло здолати лідера Першої ліги.