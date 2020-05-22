 Помер колишній тренер міланського Інтера | Футбол | Champion.com.ua
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Помер колишній тренер міланського Інтера

Вчора 23:55 443 0
У 1998 році Сімоні виграв з нерадзуррі Кубок УЄФА
Помер колишній тренер міланського Інтера
#Сімоні, #Інтер

Джерело - Sport Arena.

Сьогодні, 22 травня, у віці 81 року помер колишній тренер Інтера Луїджі Сімоні.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Останні місяці життя він провів в лікарні після перенесеного в 2019 році інсульту.

Вершиною тренерської кар'єри Сімоні стала перемога з Інтером в Кубку УЄФА за підсумками сезону 1997/98. Також Луїджі відомий по роботі з Дженоа, Лаціо, Наполі, Емполі, П'яченца, Торіно і Сієною.

Завершив тренерську кар'єру Сімоні в 2012 році, після короткочасного періоду роботи в Губбіо.

Раніше повідомлялося, що Інтер наблизився до трансферу Відаля.

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