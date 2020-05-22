У Волині назвали умови завершення чемпіонату

Волинь готова дограти чемпіонат Першої ліги, щоправда, з певними умовами.

Про це розповів директор луцького клубу Валентин Кошельник.

"Позиція Волині одна - все повинно бути чесно, все має бути прозоро. Грати потрібно обов'язково, але тільки при одних умовах - федерація буде допомагати з тестами, грошима.

Команди повинні грати не в скороченому варіанті, а нормальний чемпіонат. Безпека - найголовніше", - сказав Кошельник.