Причини смерті молодого футболіста наразі невідомі

Вихованець ПСЖ Жордан Діакісе раптово пішов з життя у віці 24 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу Фуріані Альяні.

Про причини смерті не повідомляється. Жордан був вихованцем ПСЖ, грав за другу команду парижан, а також мав досвід виступів за юнацьку команду збірної Франції.

Останнім клубом Діакісе була аматорська французька команда Фуріані Альяні. До цього молодий футболіст встиг пограти у командах Швейцарії та Хорватії.

Нагадаємо, у Дніпрі жорстоко вбили юного футболіста.