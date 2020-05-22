Джерело - football24.ua.
Вихованець ПСЖ Жордан Діакісе раптово пішов з життя у віці 24 років.
Про це повідомляє пресслужба клубу Фуріані Альяні.
Про причини смерті не повідомляється. Жордан був вихованцем ПСЖ, грав за другу команду парижан, а також мав досвід виступів за юнацьку команду збірної Франції.
Останнім клубом Діакісе була аматорська французька команда Фуріані Альяні. До цього молодий футболіст встиг пограти у командах Швейцарії та Хорватії.
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