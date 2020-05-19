 У Дніпрі зґвалтували і жорстоко вбили юного футболіста | Футбол | Champion.com.ua
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У Дніпрі зґвалтували і жорстоко вбили юного футболіста

Сьогодні 16:10 1450 0
Волков був вихованцем дитячої футбольної школи Енергія
У Дніпрі зґвалтували і жорстоко вбили юного футболіста
#Дніпро

Джерело - Чемпіон.

16-го травня в Дніпрі був жорстоко вбитий 11-річний вихованець дитячої футбольної школи Енергія Родіон Волков.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

В ніч 16-го на 17-е травня хлопець пропав безвісти, а згодом правоохоронні органи знайшли його тіло зі слідами насильницької смерті. Юного спортсмена зґвалтували і задушили.

За інформацією поліції, 65-річного підозрюваного у вбивстві вже затримали.

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