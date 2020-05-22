В АПЛ погодили продаж Ньюкасла

Ньюкасл влітку отримає нового власника

АПЛ схвалила придбання Ньюкасла принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Попри затримку, Прем'єр-ліга дала добро на прихід нових власників в клуб. Відзначається, що затримка з оцінкою покупця клубу була пов'язана з тим, що керівники Прем'єр-ліги наразі зосереджені на питанні відновлення сезону, припиненого через пандемію коронавірусу.

Про придбання Ньюкасла буде оголошено в червні.

Раніше повідомлялося, що принц Саудівської Аравії замість Ньюкасла може купити Рому.