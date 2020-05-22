Нападний Урала Павло Погребняк заразився коронавірусів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"За результатами загальнокомандного тестування на COVID-19, було виявлено наявність коронавірусної інфекції в організмі Павла Погребняка. Його тест, який був повторно досліджений дав позитивний результат.

Відзначимо, що захворювання у Павла протікає в легкій формі. Його здоров'ю нічого не загрожує. Павло відчуває себе добре і перебуває під постійним наглядом лікарів.

У інших гравців і персоналу команди тести на наявність коронавірусної інфекції негативні", - йдеться в повідомленні клубу.