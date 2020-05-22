Джерело - fc-ural.ru.
Нападний Урала Павло Погребняк заразився коронавірусів.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"За результатами загальнокомандного тестування на COVID-19, було виявлено наявність коронавірусної інфекції в організмі Павла Погребняка. Його тест, який був повторно досліджений дав позитивний результат.
Відзначимо, що захворювання у Павла протікає в легкій формі. Його здоров'ю нічого не загрожує. Павло відчуває себе добре і перебуває під постійним наглядом лікарів.
У інших гравців і персоналу команди тести на наявність коронавірусної інфекції негативні", - йдеться в повідомленні клубу.
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