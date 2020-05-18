Термін діючих угод закінчується влітку цього року

Російський Зеніт запропонував Ігорю Сімутенкову, Олександру Нізеліку, Анатолію Тимощуку, Юрію Жевнову, Михайлу Бірюкову, Вілліама Олівейрі, Андреа Сканавіно, Івану Кармінату, Марії Буровій і Феліксу Ледесмі нові контракти.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

У більшості фахівців термін діючих угод закінчується влітку цього року, як і у Сергія Семака. Найближчим часом члени тренерського штабу Семака зможуть укласти нові контракти з клубом, якщо захочуть.

Тимощук працює в клубі з 2017-го.

Генеральний директор Зеніту Олександр Медведєв повідомив, що клуб продовжить контракт з Семаком за схемою 2+1.

Раніше, Стаховський заявляв, що Тимощук - легенда українського футболу.