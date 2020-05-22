Відаль хоче залишитися у Барселоні

Півзахисник Барселони Артуро Відаль має намір і далі виступати за іспанський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Мене все влаштовує в Барселоні, і мені тут комфортно. Звичайно, я хотів би продовжити грати за цей клуб. У нас хороша команда, і у мене з'явилося багато друзів в роздягальні.

Я відчуваю себе дуже добре в фізичному плані - краще, ніж будь-коли. У мене ще ніколи не було стільки часу на підготовку", - розповів Відаль.