Монако хоче позбутися 30 гравців

У Монако хочуть зменшити витрати на зарплату гравцям

Монако хоче виставити на трансфер понад 30 гравців.

Про це повідомляє AFP.

Керівництво клубу розчароване, що при високих затратах команда вже другий рік поспіль не може потрапити у єврокубки.

За інформацією видання, ключові виконавці монегасків не потраплять під "скорочення", але потенційному списку на продаж перебувають такі зірки, як Віссам Бен Єддер та Бенжамін Хенрікс.

За підсумками нинішнього сезону Ліги 1 Монако фінішував на 9-й сходинці.

Нагадаємо, Мбаппе визнали найкращим бомбардиром Ліги 1, попри те, що Бен Єддер забив стільки ж.