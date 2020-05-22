Монако хоче позбутися 30 гравців

Джерело - football24.ua.
Монако хоче виставити на трансфер понад 30 гравців.
Про це повідомляє AFP.
Керівництво клубу розчароване, що при високих затратах команда вже другий рік поспіль не може потрапити у єврокубки.
За інформацією видання, ключові виконавці монегасків не потраплять під "скорочення", але потенційному списку на продаж перебувають такі зірки, як Віссам Бен Єддер та Бенжамін Хенрікс.
За підсумками нинішнього сезону Ліги 1 Монако фінішував на 9-й сходинці.
Нагадаємо, Мбаппе визнали найкращим бомбардиром Ліги 1, попри те, що Бен Єддер забив стільки ж.