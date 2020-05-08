Кіліан Мбаппе другий рік поспіль стає найкращим бомбардиром чемпіонату Франції

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе офіційно став найкращим бомбардиром чемпіонату Франції в сезоні-2019/20, який раніше був достроково завершений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Ліги 1.

21-річний француз в минулій кампанії відзначився 18 голами, за що отримав Золоту бутсу. Цікаво, що на рахунку форварда Монако Віссама Бен Єддера також 18 м'ячів в Лізі 1, проте 3 з них він забив з пенальті. Мбаппе, в свою чергу, всі свої голи забив з гри.

Відзначимо, що минулого року Мбаппе став кращим бомбардиром чемпіонату забивши 33 голи.

Нагадаємо, Мбаппе продовжить контракт з ПСЖ лише за однієї умови.