Морозюк: Якби Лобановський був живий, у нього був би інший футбол

Футбол уже дуже змінився, але усі хочуть повернути гру Лобановського.

Так вважає колишній гравець київського Динамо Микола Морозюк.

"Лобановський - легенда, про яку пам'ятатимуть покоління. Але всі хочуть нав'язати той динамівський футбол. Якби Лобановський був живий, він би зробив вже багато кроків вперед, у нього був би інший футбол. А всі хочуть повернутися туди. Футбол настільки змінився, навіть візуально. Дивишся матчі 5-річної, 10-річної давності. Це ж зовсім інший футбол", - сказав Морозюк.