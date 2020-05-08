Ігуаїн не перейде в Рівер Плейт

Нападник туринського Ювентуса і збірної Аргентини Гонсало Ігуаїн не збирається переходити в Рівер Плейт.

Про це розповів батько футболіста Хорхе Ігуаїн.

"У нього все ще рік контракту з Ювентусом, і він хоче відпрацювати угоду. Я навіть не хочу зараз про це говорити, тому що на даний момент це всього лише фантазія.

Європейський футбол дуже відрізняється від аргентинського, і такий футболіст, як мій син, не може зараз повернутися в Рівер", - сказав Хорхе Ігуаїн.