Бразильський Інтернасьйонал продовжує вести переговори щодо потенційного повернення у клуб вінгера Тайсона, який нині виступає в Україні за Шахтар.

Про це заявив президент клубу Марсело Медейрос.

"Нещодавно я розмовляв з Тайсоном. Він кумир уболівальників, і у нього є дуже сильна ідентичність з клубом. Але у нього є варіанти з впливовими клубами з Європи, які також зацікавлені в його послугах. Хоч би що там було, Інтернасьонал завжди буде відкритий для нього", - заявив Медейрос.