Колишній лідер Шахтаря може продовжити кар'єру у Катарі або ОАЕ

Жадсон не планує завершувати кар'єру, незважаючи на те, що йому вже 36

Колишній півзахисник Шахтаря Жадсон, який був свого часу одним з лідерів гірників, з початку березня перебуває в пошуках нового клубу після розриву контракту з Корінтіансом.

Про це повідомляє esporte.

Інтерес до гравця проявляють два азіатські клуби, один з яких представляє Катар, а другий - Об'єднані Арабські Емірати.

Відзначається, що один з цих клубів вже цікавився Жадсоном в період з 2012 по 2014 роки, коли хавбек виступав за Сан-Паулу. Тоді за футболіста азіати пропонували 8 мільйонів євро, але угода не відбулася.

Сам Жадсон спочатку шукав варіанти в Бразилії, але через невизначену ситуацію з розіграшем тамтешнього чемпіонату через коронавірус, звернув погляди і на далеке зарубіжжя, у зв'язку з чим його швидкий від'їзд в Катар або ОАЕ виглядає цілком реальним.

Нагадаємо, за Шахтар Жадсон виступав з 2005 по 2012 рік, ставши, серед іншого, автором вирішального гола у фіналі Кубка УЄФА-2008/09, 11-ту річницю завоювання якого напередодні відзначали гірники.

Нагадаємо, Крузейро підписав колишнього нападника Шахтаря.