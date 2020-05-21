33-річний бразильський колишній захисник Динамо Данило Сілва погодився б виступати за збурні України.

Про це заявив сам футболіст.

"Якби надійшла така пропозиція від Федерації [про виступ за збірну України], я б сказав так. Не думав би двічі. Але ніколи таких пропозицій не було. Один раз із таким питанням [про зміну громадянства] підходив Олег Блохін, коли був тренером Динамо, а в складі команди було багато легіонерів, і запропонував мені зробити український паспорт. Але на той момент я тільки три роки відіграв у Динамо і це було неможливо", - сказав Сілва.