Колишній легіонер Динамо різко розкритикував Мораеса за перехід у Шахтар

Бразильський захисник Данило Сілва, який виступав за Динамо, а нині захищає кольори Лос-Анджелеса, не перейшов би до Шахтаря.

Про це заявив сам футболіст.

"Мораес - мій друг. Він бразилець, грав в Динамо. Але якби я грав у Динамо, а він - в Шахтарі, зустрів би його дуже жорстко. Це футбол. Дав би йому три-чотири підкати. Він мій друг, але якщо я на поле у ​​футболці Динамо, не дивився б на це.

Про ситуацію з його переходом в Шахтар - важко говорити. Я б ніколи так не вчинив, оскільки люблю і поважаю Динамо. Але це Мораес, тому не буду говорити, зробив правильно чи ні. Розмовляв з ним, коли з'явилася інформація, що він підписує контракт. Питав: "Чому? Це не правильно". Він відповідав: "Тут інша ситуація".

Потиснув би я руку Мораес перед матчем, граючи за Динамо? Не знаю. Він мій друг, але Динамо - моя команда, платить мені зарплату. Тому, можливо, перед грою - ні. Але я не готовий зараз відповідати конкретно, тому що не був у такій ситуації", - сказав Сілва.