Українець забивав на 40-ій хвилині зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 травня, у 10-му турі чемпіонату Білорусі брестське Динамо приймає БАТЕ.

Цей матч відкривав програму туру. Команди зіграли раніше у чемпіонаті, адже вже 24 травня Динамо і БАТЕ зустрінуться у фіналі Кубка Білорусі.

На 31-ій хвилині матчу Драгун вивів вперед БАТЕ.

На сороковій хвилині Артем Мілевський потужно пробив у дев’ятку воріт БАТЕ, відмінно скориставшись передачею Савицького - 1:1. У середині другого тайму Савицький змарнував грану можливість вивести Динамо вперед. А вже у наступній атаці спрацювало старе футбольне правило - відзначився Нехайчик - 1:2.

Раніше, у Білорусі перенесли матч Мінська через коронавірус.