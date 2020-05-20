 За п'янку Бєсєдін був оштрафований Суркісом, але Ребров заступився | Футбол | Champion.com.ua
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За п'янку Бєсєдін був оштрафований Суркісом, але Ребров заступився

Сьогодні 19:39 456 0
Сьогодні в соцмережах з'явилося скандальне відео з Бєсєдіним, зняте у 2016 році
За п'янку Бєсєдін був оштрафований Суркісом, але Ребров заступився
#Бєсєдін, #Динамо, #Ребров

Джерело - sport.ua.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс потужно оштрафував форварда Артема Бєсєдіна за п'яні пригоди в міжсезоння 2016/17, але за футболіста заступився тодішній наставник команди Сергій Ребров, продовживши перебування Артема в столичному клубі.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Це 2016 рік. У клубі цю тему тоді знали, як знали і про п'яні пригоди 20-річного шнурка з подібними рептиліями. При бажанні, Артем сам зможе всім підтвердити, що тоді був крупно оштрафований, не дивлячись на той факт, що сталося все це в міжсезоння 2016/17.

Скажемо більше, це стало його останнім "китайським попередженням" від керівництва клубу. За нього замовив слово тодішній головний тренер Ребров, тим самим продовживши роки перебування Бєсєдіна в клубі.

Минуло три з гаком роки. Людина одружилася, потрапила "під залізний каблук", народилася дитина. З "зеленим змієм" Артем не те щоб вщент, але посварився, зустрічаються один з одним тепер набагато рідше. Мораль цієї байки така - бережи честь змолоду, друже. Це бумеранг за твоє тупе юнацтво, проведене разом з хлющами. Терпи", - повідомляє джерело.

Сьогодні, 20 травня, в соцмережах з'явилося відео, зняте в 2016 році, коли Бєсєдіну було 20 років. На відео Артем випиває в компанії знайомих, і в ході словесної перепалки отримує удар в обличчя.

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