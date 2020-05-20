За п'янку Бєсєдін був оштрафований Суркісом, але Ребров заступився

Президент київського Динамо Ігор Суркіс потужно оштрафував форварда Артема Бєсєдіна за п'яні пригоди в міжсезоння 2016/17, але за футболіста заступився тодішній наставник команди Сергій Ребров, продовживши перебування Артема в столичному клубі.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Це 2016 рік. У клубі цю тему тоді знали, як знали і про п'яні пригоди 20-річного шнурка з подібними рептиліями. При бажанні, Артем сам зможе всім підтвердити, що тоді був крупно оштрафований, не дивлячись на той факт, що сталося все це в міжсезоння 2016/17.

Скажемо більше, це стало його останнім "китайським попередженням" від керівництва клубу. За нього замовив слово тодішній головний тренер Ребров, тим самим продовживши роки перебування Бєсєдіна в клубі.

Минуло три з гаком роки. Людина одружилася, потрапила "під залізний каблук", народилася дитина. З "зеленим змієм" Артем не те щоб вщент, але посварився, зустрічаються один з одним тепер набагато рідше. Мораль цієї байки така - бережи честь змолоду, друже. Це бумеранг за твоє тупе юнацтво, проведене разом з хлющами. Терпи", - повідомляє джерело.