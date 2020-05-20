 Ексзахисник Динамо перехворів на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історичний тріумф. 11 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
Сьогодні 06:03 2193
Коноплянка та Ярмоленко не відповідають рівню Бундесліги - агент
Вчора 21:40 1024
Названо можливі дату і місце проведення бою Тайсон - Холіфілд
Вчора 21:10 2324
Аргентинський тренер назвав найбільший талант Динамо
Вчора 20:25 3315
Шахтар потрапив до ТОП-10 найбезжальніших клубів Європи
Вчора 19:25 1254
Упевнені перемоги лідерів. Огляд матчів 26 туру Бундесліги
Вчора 13:07 3812
Яремчук мав пропозицію від клубу АПЛ - Циганик
Вчора 11:16 2343
Лопес: Ломаченко знає, що я не зможу вкластися у вагу
Вчора 10:45 2897 2
Михайліченко: Із Зорі легше перейти в Європу, ніж з Динамо
Вчора 09:46 2470
Вердер - Баєр 1:4. Огляд матчу
Вчора 08:27 990
Блоги
Дикий фейл у Бундеслізі. Гравці Боруссії не змогли реалізувати 100% момент
Дикий фейл у Бундеслізі. Гравці Боруссії не змогли реалізувати 100% момент Valeriy Ruchka
18.05.2020 13:38 942
Ситуація, що сколихнула світ. Рік тому напали на легендарного Шварценеггера
Ситуація, що сколихнула світ. Рік тому напали на легендарного Шварценеггера Valeriy Ruchka
18.05.2020 13:05 718
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.05.2020 11:47 2046
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця Андрій Твердохліб
17.05.2020 22:39 800
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою Valeriy Ruchka
17.05.2020 10:54 868
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма Андрій Твердохліб
16.05.2020 20:56 1343
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
16.05.2020 19:37 1170
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України Андрій Твердохліб
16.05.2020 18:05 2157
Відео дня. Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину
Відео дня. Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину Андрій Твердохліб
16.05.2020 17:24 1390
Оцифруйся на карантині разом з Mixsport
Оцифруйся на карантині разом з Mixsport Андрій Твердохліб
16.05.2020 17:10 1350
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:48 Футбол Ексзахисник Динамо перехворів на коронавірус 354
12:31 Футбол Мартінес продовжив контракт зі збірною Бельгії 274
12:16 ММА Нурмагомедов: Стан батька дуже важкий 340
11:58 Футбол Буряк: 12 команд для УПЛ це дуже мало 615
11:50 Блог Гольова передача. Огляд і аналіз 26 туру Бундесліги 245
11:44 Бокс Пулєв: Джошуа дійсно боїться мене 810
11:31 Блог ТОП-10 шайб листопада чемпіонату УХЛ 232
11:26 Футбол Ов'єдо Луніна відновив групові тренування 526
11:13 Футбол Коста-Рика першою в Америці відновила футбольний чемпіонат 661
10:57 Футбол Скрипник: Підкупило те, що в останні роки Зоря була третьою силою в УПЛ 355
10:43 Футбол Бухарест готовий прийняти матчі Євро-2020 840
10:32 Теніс Світоліна: Думала, що в ТОП-10 я буду щаслива, однак це ніколи не закінчиться 365
10:14 Бокс Бій Ломаченко – Лопес може відбутися на відкритому повітрі 1500
09:58 Блог Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч 1256
09:58 Футбол Інтер веде переговори щодо підписання Кавані 955
09:45 Футбол Зінченко після карантину не впізнав Сане 1620
09:29 Футбол Погорілий: Вигнали з Динамо через маленький зріст 1537
09:16 Футбол Шевченко і Каладзе у символічній збірній Серії А 1341
08:57 Футбол ПСЖ може включитися в боротьбу за Голанда 1285
08:46 Футбол Гравці Вотфорда відмовляються відновлювати тренування 1321
08:30 Футбол Ройс ризикує пропустити кінцівку сезону 1314
08:13 Футбол Зінченко: Мало хто вірить в рестарт АПЛ 1454
07:34 Блог Відео дня. Переможний гол Жадсона в фіналі Кубку УЄФА 342
06:03 Блог Історичний тріумф. 11 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА 2193
19 Травня 2020
23:55 Футбол Бєсєдін: Дуже сподобався рівень футболу, який продемонстрували команди Бундесліги 2468

Ексзахисник Динамо перехворів на коронавірус

Сьогодні 12:48 354 0
Бетао прокоментував боротьбу з коронавірусом
Ексзахисник Динамо перехворів на коронавірус
#Бетао, #Динамо

Джерело - xsport.ua.

Колишній захисник Динамо Бетао перехворів коронавірусів.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій тест був позитивним, у мене був вірус, але зараз він вже не працює. Коронавірусу у мене більше немає. У мене був головний біль і застуда. Я продовжував нормально тренуватися, мені не заважало. Коли у мого друга підтвердили, я поспілкувався з клубним лікарем.

Я провів 30 днів вдома, щоб не поширювати вірус. Я нормально проводив час вдома, але на ніч йшов в окрему кімнату. На той момент я ще не знав, що це коронавірус. Думав, що звичайний грип", - відзначив Бетао.

Нагадаємо, гравці Динамо здали тести на коронавірус.

Коментарі ()