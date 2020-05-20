Ексзахисник Динамо перехворів на коронавірус

Колишній захисник Динамо Бетао перехворів коронавірусів.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій тест був позитивним, у мене був вірус, але зараз він вже не працює. Коронавірусу у мене більше немає. У мене був головний біль і застуда. Я продовжував нормально тренуватися, мені не заважало. Коли у мого друга підтвердили, я поспілкувався з клубним лікарем.

Я провів 30 днів вдома, щоб не поширювати вірус. Я нормально проводив час вдома, але на ніч йшов в окрему кімнату. На той момент я ще не знав, що це коронавірус. Думав, що звичайний грип", - відзначив Бетао.