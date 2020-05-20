Буряк: 12 команд для УПЛ це дуже мало

В УПЛ необхідно збільшувати кількість учасників.

Про це розповів заслужений тренер України Леонід Буряк.

"Якщо говорити глобально, то, навіть попри те, що відбувалося в останні роки в Україні, країні з населенням більш ніж 40 000 000 чоловік, 12 команд для елітного футбольного дивізіону - це дуже мало. Та ж 10-мільйонна Білорусь має 16 колективів у вищій лізі.

У свої кращі футбольні роки я проводив за сезон часом до 60 матчів. Причому, колосальних за енерговитратами. Зараз провідні команди грають по 8-10 таких поєдинків в чемпіонаті. Як за рахунок цього може підвищуватися майстерність? Футболісти завжди повинні бути під навантаженням. Я питав у того ж Лужного, Шевченка, як вони грали в Європі через два дні на третій і при цьому виглядали добре? А вся суть в тому, що вони практично не тренувалися, а весь час грали, тому і рівень майстерності ставав вищим. Зараз зіграв матч, і щось собі зайве можна дозволити, оскільки наступний серйозний поєдинок ще не скоро...

У наш час спробуй обіграй в гостях п'ять московських команд або виграй в Тбілісі, Єревані, Баку. Що не гра, то бій", - сказав Буряк.