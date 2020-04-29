Легендарний ветеран львівських Карпат, харківського Металіста та українського футболу 72-річний Ростислав Поточняк вже виписався додому з лікарні, де йому довелося пережити дуже складну операцію декількох переломів в області кульшового суглоба.

Про це заявив пресаташе Карпат Юрій Назаркевич.

"Серед футбольних добродіїв, які надали допомогу Ростиславу Поточняку був і легендарний ветеран київського Динамо, відомий український фахівець футболу Леонід Буряк. А сталося це так. Мені якось зателефонував мій давній колега по роботі з Динамо, відомий журналіст Олексій Семененко, який і повідомив, що Леонід Буряк готовий надати фінансову підтримку на лікування Ростислава Поточняка. Згодом сам Леонід Йосифович повідомив, що знайомий з Поточняком ще з початку 70-х років минулого століття, коли разом виступали за молодіжну збірну СРСР. За словами Леоніда Буряка, Поточняк був одним з кращих центральних захисників у радянському футболі і в наш час безумовно був би топовим гравцем в українському футболі. Ось так, через декілька десятиліть, спрацювало футбольне доброчинне братерство гідне наслідування.

Зараз Ростислав Поточняк почуває себе більш-менш нормально і проходить вдома післяопераційні та реабілітаційні курси вправ, які за словами Леоніда Буряка не менш важливі та відповідальні, як і сама операція.

Ростислав Поточняк попросив ще раз подякувати УСІМ за вчасно надану допомогу, підтримку та побажав усім міцного здоров’я!", - написав Назаркевич.