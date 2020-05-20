Зінченко після карантину не впізнав Сане

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко переплутав Лероя Сане з водієм клубного автобуса через лишню вагу у німецького футболіста.

Про це розповів сам український гравець.

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"Коли я їхав, побачив Лероя Сане. Спочатку я його не впізнав, подумав - це наш водій автобуса. Переговорив з ним трохи, "траванув" за Баварію - він уникнув розмови. Думаю, що там все "на мазі", але з вагою у нього проблеми. Сказали, що у нього плюс сім кілограм", - відзначив Зінченко.