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Зінченко: Мало хто вірить в рестарт АПЛ

Сьогодні 08:13 503 0
Олександр Зінченко прокоментував рестарт АПЛ
Зінченко: Мало хто вірить в рестарт АПЛ
#Зінченко, #Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - footballua.tv.

Гравці Манчестер Сіті здали тести на коронавірус і готові тренуватися, однак відновлення сезону під питанням.

Про це розповів захисник англійського клубу Олександр Зінченко.

"Я з нетерпінням чекаю відновлення чемпіонату - без футболу важко. Але судячи з новин, які доносяться з ближніх країн, - наприклад, Шотландія завершує чемпіонат, мало хто вірить в рестарт АПЛ.

Вчора ми здали тест на коронавірус, сьогодні прийшли результати - все негативні.

Якщо у всіх все буде в порядку, правда, сумніваюся, що з вагою у всіх буде добре, ми в неділю приступимо до тренувань в групі", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, у клубах АПЛ зафіксували 6 нових випадків зараження коронавірусом.

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