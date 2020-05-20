Зінченко: Мало хто вірить в рестарт АПЛ

Гравці Манчестер Сіті здали тести на коронавірус і готові тренуватися, однак відновлення сезону під питанням.

Про це розповів захисник англійського клубу Олександр Зінченко.

"Я з нетерпінням чекаю відновлення чемпіонату - без футболу важко. Але судячи з новин, які доносяться з ближніх країн, - наприклад, Шотландія завершує чемпіонат, мало хто вірить в рестарт АПЛ.

Вчора ми здали тест на коронавірус, сьогодні прийшли результати - все негативні.

Якщо у всіх все буде в порядку, правда, сумніваюся, що з вагою у всіх буде добре, ми в неділю приступимо до тренувань в групі", - сказав Зінченко.