Гравці Вотфорда відмовляються відновлювати тренування

У клубі виявили три випадки коронавірусу

Три представники Вотфорда здали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстайн.

Зараження виявлені у одного гравця команди і двох співробітників клубу. Всі вони відчувають себе добре, але будуть ізольовані на сім днів.

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Через цю ситуації частина футболістів Вотфорда вирішили не виходити на завтрашню тренування. Згідно з протоколами про відновлення АПЛ, клуби не можуть примусити гравців тренуватися або грати, якщо вони побоюються за своє здоров'я.

Нагадаємо, у клубах АПЛ зафіксували 6 нових випадків зараження коронавірусом.