Марко Ройс не може відновитися від травми

Капітан дортмундської Борусії Марко Ройс, найімовірніше, не допоможе клубу під час вирішального відрізка нинішнього сезону.

Про це повідомляє Bild.

Ройс не зіграє у дербі проти Баварії у 28-му турі – надважливий поєдинок запланований на 26 травня. Шанси ж зіграти в решті матчів до кінця сезону для нападника теж мінімальні. Ройс травмувався ще взимку. Спочатку очікувалося, що він відновиться від ушкодження привідного м'яза до березня.

У нинішньому сезоні Марко Ройс провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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