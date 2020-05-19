Скрипник: Гра Вердера? Жалюгідне видовище

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Бременський Вердер однією ногою вже у другій Бундеслізі.
Про це заявив наставник луганської Зорі Віктор Скрипник.
"Жалюгідне видовище у бременців триває з першого кола. Вірю, що хлопці підбадьоряться і додадуть в грі. На жаль, у Вердера також є втрати і це позначається на результатах.
Важко щось прогнозувати про майбутнє. Теперішнє у команди жахливе. Однією ногою вже у другій Бундеслізі. Шанси не райдужні. Те, що можуть видати матч в Кубку, це так. Але Кубок є Кубок, там все по-іншому. Потім через якийсь час Дортмунд приїхав і обіграв їх. Зараз Вердеру треба робити все необхідне, щоб не вилетіти. Це головне завдання.
Я більше 20 років пропрацював в Вердері, це частина мого життя. Дійсно, сумно, що зараз такий стан у команди. Всю Бундеслігу дуже добре знаю. Топові ігри зазвичай дивлюся - і як уболівальник, і як фахівець. Бундесліга такий продукт, яким потрібно насолоджуватися", - зазначив Скрипник.
Вердер у 26-му турі Бундесліги був розгромлений Баєром - 1:4. У турнірній таблиці команда посідає передостаннє, 17-те місце.
Скрипник грав за Вердер з 1996 по 2004 роки, а в 2014-2016 роках був головним тренером команди.