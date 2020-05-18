Баєр впевнено переграв Вердер у 26 турі Бундесліги

Вердер зазнав шостої поспіль домашньої поразки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 травня, матчем Вердер - Баєр завершився 26 тур чемпіонату Німеччини з футболу.

Баєр на виїзді святкував перемогу над Вердером. Положення Вердера плачевне - у турнірній таблиці команда перебуває на передостанньому місці, відстаючи на 9 очок (має один матч у запасі) від Майнцу, який на рятівній 15-ій сходинці. Баєр же продовжує гонитву за лідерами.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

18 травня, 26 тур

Вердер - Баєр 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 28 Гаверц, 1:1 - 30 Селассіє, 1:2 - 33 Гаверц, 1:3 - 61 Вайзер, 1:4 - 78 Демірбай

Раніше, Боруссія Д знищила Шальке.

Нагадаємо, Боруссія М розібралася з Айнтрахтом у 26 турі Бундесліги.