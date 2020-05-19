Клуб Ракицького підписав новий контракт з колишнім в'язнем

Кокорін виступає в оренді у Сочі

Скандальний російський форвард Олександр Кокорін підписав новий контракт до кінця сезону з пітерським Зенітом, за який виступає український захисник Ярослав Ракицький.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Клуб прийняв таке рішення, щоб дозволити форварду продовжити виступати в складі Сочі.

Колишній контракт 29-річного Кокоріна закінчувався 30 червня, що ускладнювало його виступ в РПЛ після відновлення сезону. Укладення угоди мало технічний характер і було узгоджено і з гравцем, і з Сочі.

У вересні 2019 року форвард вийшов з в'язниці (він був засуджений за бійку) і повернувся в пітерський клуб, однак Зеніту не дозволили внести гравця в заявку на сезон. Кокорін провів 4 матчі і забив 3 м'ячі за Сочі, куди перейшов із Зеніту на правах оренди.

Раніше, Зеніт запропонував новий контракт Тимощуку.