Брюгге запропонував захиснику Шахтаря чотирирічний контракт

Сума відступних за контрактом Соболя становить 4 млн євро

Захисник Брюгге і збірної України Едуард Соболь, який виступає за бельгійський клуб на правах оренди з донецького Шахтаря, незабаром може перейти на постійній основі.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Зараз Брюгге і Шахтар знаходяться в завершальній стадії переговорів, за підсумками яких українець повинен стати повноправним гравцем бельгійського клубу.

За умовами договору оренди, який діє між Шахтарем і Брюгге, питання можливого викупу Соболя у гірників повинен бути закритий до кінця травня.

Брюгге вже отримав згоду на повноцінний контракт від самого Соболя, запропонувавши українському захисникові контракт на чотири роки.

Сума відступних за контрактом Соболя становить 4 млн євро, однак Брюгге хоче домовитися про зниження суми до 3-3,5 млн євро.

25-річний Соболь в сезоні 2019/20 у всіх турнірах провів у складі Брюгге 36 матчів. Раніше стало відомо, що чемпіонат Бельгії дограний не буде. Чемпіоном був оголошений Брюгге.