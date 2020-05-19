Боту: Я, майже, спортивний директор Шахтаря

Голова селекційної служби Шахтаря Жозе Боту вказав на свою роль в структурі донецького клубу.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

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"Я працював в Бенфіці і працюю в Шахтарі за президентської моделі управління, де потрібно бути максимально близьким безпосередньо до президента. Сьогодні, крім того, що я керівник селекційної служби, а також радник президента, я майже спортивний директор Шахтаря", - розповів Боту.