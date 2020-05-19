Гравця Челсі підозрюють у зґвалтуванні

Гравця заарештувала поліція

Хавбек Челсі Каллум Хадсон-Одой потрапив за ґрати в Англії через підозру у зґвалтуванні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався рано вранці в неділю, 17 травня. Англійський футболіст зустрічався в своєму лондонському пентхаусі з дівчиною, з якою познайомився в Інтернеті.

Відзначається, що о четвертій годині ранку дівчині стало погано. Вона викликала поліцію і швидку допомогу, але після госпіталізації дівчина розповіла про зґвалтування.

Футболіста заарештували на місці події. Поліцейські також провели обшук в будинку хавбека.

У понеділок вранці Хадсон-Одойя випустили на свободу під заставу. Челсі поки не коментує цей інцидент.

Раніше повідомлялося, що гравця Челсі заарештували за побачення з моделлю.