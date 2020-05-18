Гравця Челсі заарештували за побачення з моделлю

Каллум Хадсон-Одой порушив правила карантину

Хавбек Челсі Каллум Хадсон-Одой потрапив за грати в Англії за порушення режиму самоізоляції.

Про це повідомляє The Sun.

Інцидент стався рано вранці в неділю, 17 травня. Англійський футболіст зустрічався в своєму лондонському пентхаусі з дівчиною, з якою познайомився в Інтернеті.

За словами сусідів, модель приїхала до 19-річного хавбека додому близько 8 години вечора в суботу.

Відзначається, що о четвертій годині ранку дівчині стало погано. Вона викликала поліцію і швидку допомогу. Деталі події невідомі, але в підсумку футболіста заарештували поліцейські, а дівчину відправили до лікарні.

Відзначимо, що у березні Хадсон-Одой перехворів коронавірусів і повинен був дотримуватися режиму самоізоляції.

Нагадаємо, Зірка АПЛ порушив карантин заради секс-вечірки.