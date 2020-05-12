В УАФ відреагували на розслідування ФІФА щодо Павелка

Президент асоціації притягувався виключно до дисциплінарної відповідальності

Джерело - Чемпіон.

В Українській асоціації футболу заявили, що ФІФА порушила справу проти президента організації Андрія Павелка через підтримку хорвата Домагоя Віди, який під час чемпіонату світу в Росії записав проукраїнський ролик.

Про це повідомила пресслужба УАФ у Facebook.

"Розслідування ФІФА стосовно президента УАФ Андрія Павелка виявилося геть не корупційним і стосувалося взагалі не фінансового епізоду, а перевірка УЄФА про видатки коштів для України загалом не знайшла фактів навіть для початку розслідування. Описане у статті, як розслідування фінансових справ, насправді стосувалося виключно публічної підтримки хорватських футболістів з боку Андрія Павелка. Це розслідування з питань етики було розпочато в серпні 2018 року. Як усі пам’ятають, йшлося про гасло "Слава Україні", яке хорватські футболісти озвучили у своєму відеоролику", - йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, Павелко знаходиться під слідством УЄФА.