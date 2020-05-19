Барселона завершить сезон на Камп Ноу

Гравці Барселони хочуть завершувати сезон на домашньому стадіоні

Гравці Барселони не хочуть грати на стадіоні Йоган Кройф після відновлення сезону, який був припинений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Ліонель Мессі, Сержі Роберто, Серхіо Бускетс, Жерард Піке воліли б грати на майже 100-тисячному Камп Ноу, а не на 6-тисячному Йогані Кройфі.

Керівництво Барселони підрахувало різницю у витратах при можливому проведенні матчів на цих аренах і прийшли до висновку, що вона незначна.

Нагадаємо, Барселона і Ювентус можуть обмінятися гравцями.