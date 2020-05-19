Нікола Калинич влітку може змінити клуб

Нападник Атлетіко Нікола Калинич потрапив в сферу інтересів Фенербахче.

Про це повідомляє AS.

Стамбульський клуб має намір отримати хорватського форварда в літнє міжсезоння і готовий звернутися до керівництва Атлетіко з пропозицією.

Минулого літа Калинич перейшов на правах оренди в Рому. У поточному сезоні 32-річний гравець провів 13 матчів, в яких відзначившись двома голами і двома результативними передачами.

Чинний контракт Калинича з Атлетіко розрахований до червня 2021 року.

Раніше, Фонсека спростував трансфер Калинича.

Також, Калиничем цікавився Ньюкасл.