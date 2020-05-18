Захисник Динамо Віталій Миколенко, який звик стригтися налисо, заздрить зачісці одноклубника Олександра Караваєва.

Про це заявив Караваєв.

"Миколенку легко говорити про мою зачіску, він взагалі нічого не робить, стрижеться налисо, йому взагалі нічого не треба. Ось Коноплянка робить зачіску вже 15 років. Ще коли за дубль грав, у нього була така ж зачіска. Миколенко мені трохи заздрить, адже якщо хоч трошки відростить волосся, то можуть бути проблеми", - сказав Караваєв.