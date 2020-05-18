﻿Пауло Дибала до 2025 року виступатиме у Ювентусі

Атакувальник хавбек Ювентуса Пауло Дибала підпише нову угоду з клубом.

Про це повідомляє Football Italia.

Новий контракт 26-річного гравця буде розрахований до 2025 року. Переговори про підписання угоди розпочнуться після того, як аргентинський футболіст зможе повернутися у Турин.

Зарплата Дибали, яка становить нині 7,5 млн євро на рік, збільшиться. В угоді також пропишуть бонуси.

У нинішньому сезоні італійської Серії А Дибала у 24 матчах забив 7 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, Барселона і Ювентус можуть обмінятися гравцями.