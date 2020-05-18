Матчі без глядачів можуть бути виходом лише в короткостроковій перспективі.

Про це розповів колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер.

"Я переконаний, що матчі без фанатів зашкодять футболу. Це може бути рішенням у короткостроковій перспективі, але не в довгостроковій. Неможливо уявити цілий сезон зовсім без глядачів. І все ж це найкращий спосіб закінчити сезон.

У нас немає вакцини, щоб люди могли відвідувати стадіони вже влітку. Є приклад Італії, де присутність фанатів на матчі стало катастрофою. Не можна думати тільки про фінанси і так сильно ризикувати. Спочатку потрібно переконатися, що це з медичної точки зору буде безпечно", - розповів Венгер.